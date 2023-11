Lil Masti, czyli Aniela Bogusz to wzorowa mama. Tak zaczynała polska influencerka. Zobaczcie bardzo gorące kadry Lil Masti. Zdjęcia

SexMasterka poszła o krok dalej i za opłatą (wystarczyło wysłać sms) pokazywała znacznie więcej niż nakazywała internetowa przyzwoitość. Niestety Aniela Bogusz była powszechnie za swoją działalność krytykowana i traktowana jak zakała internetowej społeczności. Równocześnie influencerka podjęła artystyczne wyzwanie i postanowiła rozwinąć swoją piosenkarską karierę. Niestety pierwszy utwór pod tytułem "Poka Sowę" wzbudził kolejne kontrowersje.

Jako SexMasterka nagrała sześć utworów. Ostatecznie w 2019 roku postanowiła zerwać ze swoim wizerunkiem SexMasterki. Z mediów społecznościowych wycofała swoje nagrania i już jako Lil Masti nagrała piosenkę "Fenix", która miała odnosić się do odrodzenia i całkowitej zmiany wizerunku. Już jako Lil Masti podjęła wyzwanie MMA i jako zawodniczka oktagonu rozpoczęła nowy etap w swojej karierze. Przez trzy lata udało jej się zdobyć kilka pasów mistrzowskich i wywalczyć kilka spektakularnych zwycięstw. Jako zawodniczka została zaproszona do programu TTV Kanapowcy jako trenerka, która przygotowywała uczestników programu - otyłych mężczyzn z Kielc, do walki w klatce.