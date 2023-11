Liga Rugby Tag. Rozegrano pierwszy turniej. Wygrał Zespół Szkół Budowlano-Technicznych ZDJĘCIA

Do rywalizacji zgłosiło się pięć szkół, które zagrały systemem każdym z każdym.

Po pierwszej kolejce najlepszy jest Zespół Szkół Budowlano-Technicznych drugie miejsce zajmuje Zespół Szkół Rzemiosła, trzecie Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych, kolejne Zespół Szkół Gastronomicznych i XXX Liceum Ogólnokształcące.

- Wracamy po niemal trzech latach do rozgrywek – mówi Zbigniew Grądys trener Atomówek – cieszy mnie że aż pięć szkół zechciało pokazać uczniom rugby, a ważne jest to że zawodniczki Venolek zachęciły swoich nauczycieli do przyjścia na zawody. Ligi Rugby Tag są jednym z elementów zachęcania do trenowania rugby w naszej drużynie. Cieszę się, że wróciliśmy z tymi rozgrywkami, bo może uda nam się zachęcić dziewczyny do grania w rugby i zbaczymy je na boiskach w tym sezonie.