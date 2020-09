Liczby nie kłamią. Piłkarze Widzewa rozegrali przeszło tysiąc spotkań w ekstraklasie

Od dziś obowiązuje zakaz lotów. Z tych państw nie wrócisz do Polski [LISTA]

Turyści, którzy planują powrót do Polski we wrześniu muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami lub dwutygodniową kwarantanną. Poniżej lista państw, z których nie będzie można bezpośrednio przylecieć do Polski od 2 września.