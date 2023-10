Lech Wałęsa w akcji. Natalii Szroeder nie było przyjemnie. Broni jej Margaret ZDJĘCIA

Bardzo łatwo zmieniał mi się humor w zależności od tego, w jakim stanie było moje serce. – wyznała. - To jest dobra definicja tego pierwszego zakochania, że to jest jak szaleństwo, nie możesz spać, jeść. U mnie dużo rzeczy wiąże się z jedzeniem. Mój żołądek mocno reaguje na to, co się dzieje w moim życiu, na stres, na dobre rzeczy, w miłości było tak samo, chudłam z miłości. To mam po mojej mamie, że nigdy stres nie zajadałam, to stres zjadał mnie.