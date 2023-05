Kwiaty na Dzień Matki 2023. Zobacz, jakie kompozycje są teraz modne. Jakie kwiaty wybrać dla mamy?

- Młodzież najczęściej kupuje mamie jednego kwiatka lub kwitnące kwiatki w doniczce, storczyki, miniaturowe różyczki lub goździki - mówi Małgorzata Muradian, kwiaciarka z salonu przy Piotrkowskiej. - Jeśli bukiety na Dzień Matki w imieniu dzieci zamawiają tatusiowie, to najczęściej są to już okazałe kompozycje.

ŻYCZENIA NA DZIEŃ MAMY

Kwiaty dla mamy

Kolorem kwiatów coraz częściej wybieranym przez klientów jest jasnoróżowy, który pięknie komponuje się z szarym (np. gipsówką lub papierem) i zielonym. Podobają się bukiety będące kompozycją kwiatów w kolorze limonkowej zieleni oraz fioletowym. Dodatków w takich kompozycjach jest bardzo mało, najczęściej pojawia się już wspomniana gipsówka. Od ozdobnych wstążek odeszliśmy na rzecz tych krótkich, naturalnych.

Powoli coraz więcej klientów przekonuje się do flower box-ów. Są one bardzo popularne w zamożniejszych krajach Europy Zachodniej, a u nas mniej z powodów ekonomicznych. Do wypełnienia takiego pudełka potrzeba znacznie więcej kwiatów niż do ułożenia bukietu.

Ceny kwiatów

Róże (w zależności od długości łodygi) kosztują od 2 do 12 zł za sztukę. Bukiety można już kupić w cenach od 35 zł, a kwiaty w doniczkach od 25 zł.