Kwiaty Dojrzałości 2023 - aż trzy tytuły dla łodzianek! Galeria zdjęć

- To dla mnie niesamowite wyróżnienie, dowód na to, że inspirowanie innych kobiet do wsłuchiwania się w siebie, tworzenie projektów wzmacniających poczucie własnej wartości oraz obudzenie w sobie niecodzienności ma sens – podsumowała swój udział w projekcie Adriana Jabłońska . - Pamiętam chwilę podczas gali finałowej, kiedy spłynął na mnie błogi spokój. To było wówczas, kiedy dwie, wspaniałe łodzianki otrzymały tytuły Kwiat Dojrzałości Aparycji i Foto. Nie przypuszczałam, że jeszcze trzecia finalistka z Łodzi może zostać w jakiś sposób wyróżniona. Dlatego, kiedy zostało wyczytane moje imię i nazwisko pierwszą moją emocją było totalne zaskoczenie. Wychodząc na środek sceny poczułam wzruszenie, przyspieszone bicie serca, wszechogarniającą mnie radość. W kolejnych sekundach pojawiła się odpowiedzialność i uczucie rozpościerających się skrzydeł, bo uświadomiłam sobie, że wszystkie moje dotychczasowe inicjatywy wspierające kobiety po przejściach oraz wychowujące dzieci z niepełnosprawnością mają sens i są ogromnie potrzebne. Chciałabym, aby kobiety dojrzałe zaczęły wychodzić z ról, w jakie zostały wtłoczone przez stereotypy i zaczęły myśleć o sobie i pozostawać z samą sobą w ciepłej relacji.

- Moją misją jako laureatki tytułu Kwiat Dojrzałości Foto, jest inspirować kobiety do samoakceptacji, miłości do samej siebie, do odkrywania własnej kobiecości i sensualności, budowania pewności siebie poprzez przełamywanie własnych słabości i ograniczeń, które są w naszej głowie - podkreśla Iwona Oleksiewicz. - Chcę namawiać kobiety, aby uwierzyły we własne siły stosując pozytywną afirmację - mój blog Kobiety Pięknie Dojrzałe. Chcę je aktywować do przejęcia kontroli nad własnym życiem i wytyczania drogi realizacji swoich planów i wreszcie - namawiać do czynienia dobra i wzajemnego wspierania się poprzez budowanie pozytywnych relacji. Czuję, że moją misją jest motywować kobiety dojrzałe do aktywności fizycznej i dbałości o dobre samopoczucie i zdrowie. Będę inspirować do odkrywania świata mody i wizażu, który jest nieodłącznym elementem piękna, zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego.