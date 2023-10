Kwesta na Starym Cmentarzu w Łodzi. Uczniowie łódzkich szkół porządkowali groby i zbierali pieniądze do puszek

Setki młodych wolontariuszy z grabiami i szczotkami

- Udział w tej akcji to także integracja, poznałam uczniów z innych klas. Byłoby fajnie, gdyby takich dni było więcej - mówi uczennica, która przyjechała z Ukrainy do Łodzi dwa lata temu.

Na cmentarnych alejkach co krok spotykało się grupy dzieci i młodzieży wyposażonych w grabie, szczotki i worki.

Kwesta na Starym Cmentarzu w Łodzi. Co dalej?

W drugim dniu kwesty w niedzielę 29 października w godz. 10 - 16 na najstarszej łódzkiej nekropolii będzie można spotkać przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz popularyzacji historii i ochrony zabytków. 1 listopada we Wszystkich Świętych kwestarze - przedstawiciele władz miasta i województwa, środowiska nauki i kultury, politycy, samorządowcy - będą obecni najdłużej, bo w godz. 9 - 19. Zakończenie zbiórki zaplanowano w następny weekend 4 i 5 listopada w godz. 10 - 16. W tych dniach będzie się ona odbywać pod patronatem Towarzystwa Opieki nad Starym Cmentarzem.

Zebrane prawie 2 mln zł na 200 zabytkowych nagrobków

To już 29. edycja kwesty na Starym Cmentarzu.

- W tym roku odbywa się ona pod hasłem „Ludzie – kwesta – twórcy”, nawiązując tym samym do pamięci o tych, którzy urzeczywistnili ideę ratowania dziedzictwa historii i kultury naszego miasta w obszarze wielowyznaniowego Starego Cmentarza - opowiada Cezary Pawlak, prezes Towarzystwa Opieki nad Starym Cmentarzem w Łodzi. - Od 1995 roku, kiedy zainicjowana została kwesta odnowiliśmy już 200 pomników. Zebraliśmy łącznie ponad 1 milion 900 tysięcy złotych - dodaje.

Urząd Miasta Łodzi od kilku lat finansuje renowację zabytkowych nagrobków, głównie łodzian mało znanych. W tym roku będzie to pomnik Bolesława Grzybowskiego z 1903 roku.

- Rzeczywiście, niewiele wiemy o Bolesławie Aleksandrze Adamie Grzybowskim. W chwili śmierci był to młody człowiek, bowiem zmarł mając raptem 24 lata. Urodził się w Piotrkowie, pracował w jednym z łódzkich banków. Ożenił się z Eugenią Prace. Skoro miał tyle imion, co wówczas nie było spotykane, to oznacza, że musiał pochodzić z kochającej się rodziny, bowiem jego imiona wywodziły się od imion jego rodziców i przodków – przybliża tę postać Alina Jabłońska, łódzka przewodniczka i członkini Towarzystwa Opieki nad Starym Cmentarzem w Łodzi.