"Kuchenne rewolucje" w Łodzi na Retkini. Czy Magda Gessler tchnie życie w burgerownię, której brakuje klientów?

Lokal pogrążył się w długach

Lokal „Burger i Spółka” usytuowany jest na piętrze pawilonu handlowego przy ul. Tomaszewicza. Kiedy powstał był jedną z pierwszych burgerowni w okolicy, więc początkowo odnosił spore sukcesy. Z czasem jednak klientów ubywało, a lokal pogrążał się w długach. Jego właściciel Darek musi do niego dokładać nawet 10 tysięcy zł miesięcznie.

W lokalu pracują również kucharz Kamil, i dwoje kelnerów – Kasia i Łukasz. Darka wspomaga też niekiedy jego siostra, Ania. To właśnie ona, kiedy tylko dowiedziała się, że Darek planuje zamknięcie lokalu, zgłosiła go do „Kuchennych rewolucji”. Co ciekawe wszyscy zapewniają, że lokal serwuje pyszne jedzenie i klienci – a jest ich… kilku dziennie – są bardzo zadowoleni.

Czy Magda Gessler zdoła rozwikłać zagadkę niepowodzenia lokalu? Jak przebiegać będzie rewolucja na Retkini? Czy lokal po zmianach Magdy Gessler odzyska klientów i przekona do siebie mieszkańców Retkini?