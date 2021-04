KSW 61. Mariusz Pudzianowski trenuje z Janem Błachowiczem przed hitowym starciem

Pudzianowski i Jurkowski trenują w tym samym klubie Warszawskim Centrum Atletyki. Biorąc pod uwagę specyfikę MMA, znaczenie planu taktycznego, zaskoczenie rywala i wiedzę o jego ewentualnych problemach w przygotowaniach, treningi pod tym samym adresem mogą mieć znaczenie. Obaj panowie, choć znają się doskonale, to przecież pracują z różnymi sztabami szkoleniowymi podają Sportowe Fakty.

Jurkowski to były turniejowy mistrz organizacji KSW. W zawodowym MMA stoczył 28 pojedynków. Zanotował 17 zwycięstw i 11 porażek. Pudzianowski próbuje swoich sił w MMA od 2009 roku. Od tego czasu stoczył 21 walk. Legitymuje się rekordem 147.

Pudzian wziął się ostro do pracy. W przygotowaniach może liczyć na pomoc mistrza UFC. Pudzianowski na Facebooku zamieścił zdjęcie po porannym treningu zapasów w warszawskim WCA Fight Team.

W nim towarzyszyli mu były strongman Sławomir Rawiński, jego brat Krystian oraz Jan Błachowicz, który na UFC 266, 4 września, ma zmierzyć się z Gloverem Teixeirą tak poinformował portal ESPN.