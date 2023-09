Krzysztof Skiba wziął ślub z Karolina Kempińską. Dlaczego muzyk nie zaprosił na niego syna? ZDJĘCIA

- Mam prawo do szczęścia - mówił jakiś czas temu muzyk. - Poza tym jestem artystą i potrzebuję muzy, a ta młoda kobieta

Skiba pod koniec 2022 roku publicznie przedstawił swoją nową życiową partnerkę. Przyznał też wtedy, że równocześnie szykuje się do rozwodu z żoną Renatą.

Tak to wówczas przedstawiał - Z Renatą to także była wielka miłość, ale po 34 latach coś się wypaliło. Mamy dwóch dorosłych synów. Zabezpieczyłem finansowo rodzinę, właściwie zostawiłem w Gdańsku cały majątek. Żonie zostawiłem spory dom, zabrałem tylko samochód, który jest mi potrzebny do pracy, i dwie walizki.