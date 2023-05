Krzysztof Rutkowski kupił nowe auto ZDJĘCIA! Cena zwala z nóg. Zobacz auta słynnego detektywa. ZDJĘCIA 20.05.2023

Nowe cacko detektywa Rutkowskiego

Krzysztof Rutkowski uwielbia przepych. Teraz do swojej kolekcji luksusowych aut dopisał kolejny model, który kosztuje fortunę. Słynny detektyw zasiadł za kółkiem swojego świeżego nabytku. Nowa fura marki BMW z rejestracją E7 Zorro musi robić wrażenie. Jest to BMW serii 7. Samochód to jeden z ostatnich modeli tego koncernu. Najtańsza wersja tego pojazdu kosztuje ponad pół miliona złotych. Znając upodobania Krzysztofa Rutkowskiego można zakładać, że nowe BMW detektywa jest w wypasionej wersji.