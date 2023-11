Krzysztof Rutkowski i Maja Plich wzięli ślub. Co to było za wydarzenie! Wspaniały ślub Krzysztofa Rutkowskiego ZDJĘCIA 21.11.2023

Krzysztof Rutkowski wziął ślub

Warto zaznaczyć, że była to dopiero pierwsza odsłona stylizacji ślubnych w jakich wystąpili tego dnia nowożeńcy, bowiem panna młoda na ten dzień zakupiła aż cztery suknie za blisko 80 tysięcy złotych. Pan młody zaś przygotował trzy smokingi i jeden garnitur. Weselne przyjęcie odbyło się w namiocie przylegającym do pałacu. Salę weselną przyozdobiono licznymi kwiatami wśród których dominowały róże w kolorze herbacianym i delikatne piwonie.

Swój pierwszy taniec małżonkowie zatańczyli do utworu Celine Dion ,, Because You Loved Me" , a podczas samego wesela pan młody zaśpiewał dla swojej ukochanej piosenkę zatytułowaną ,,Jesteś aniołem”. Był to utwór z singla, który Krzysztof Rutkowski dwa lata temu nagrał z liderem zespołu ,,Fisher”.