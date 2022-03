Krwawe sceny w jednej z bałuckich firm. Pokłócił się z szefem i próbował zabić go młotkiem!

Do zdarzenia doszło w siedzibie firmy na Bałutach. Między napastnikiem, a jego szefem doszło do kłótni. Zdenerwowany pracownik wyszedł z budynku i poszedł do samochodu, z którego wyjął młotek i z narzędziem wrócił do gabinetu szefa. Następnie wielokrotnie uderzył go nim w głowę, po czym uciekł z miejsca zdarzenia. Poważnie rannego mężczyznę znalazła córka, która wezwała pomoc. Natychmiast został przewieziony do szpitala, a tam poddany operacji.

Pozostawione przez napastnika ślady, a także narzędzie zbrodni szybko doprowadziły policjantów do sprawcy zdarzenia. 28-letni napastnik zdziwił się na widok mundurowych, ale dość szybko przyznał się do napaści na przełożonego. Został zatrzymany, a decyzją sądu (na wniosek prokuratury) zatrzymany na trzy miesiące w areszcie. Usłyszał tez zarzut usiłowania zabójstwa, co zagrożone jest karą nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Był poszukiwany do odbycia kary za inne przestępstwo przeciwko mieniu.