Krwawe porachunki łódzkich kiboli. Jest wyrok dla nożownika z "Fanatyka". Ile lat w więzieniu spędzi Paweł Ł.?

Kasacja i apelacja

Przypominamy, że w październiku ubiegłego roku Sąd Okręgowy skazał Pawła Ł. na 14 lat i 4 miesiące więzienia za usiłowanie zabójstwa Adama Z. i wpływanie na inną osobę, aby nie składała zeznań. W trakcie rozprawy pokrzywdzony Adam Z. (obecnie poszukiwany za przestępstwa narkotykowe) stwierdził, że to nie Ł. go zaatakował, a dwaj inni mężczyźni. Przed apelacją przebywający w więzieniu Ł. zmienił zeznania i stwierdził, że to poszukiwany Adam Z. go zaatakował, a on sam się bronił. We wrześniu 2020 roku sąd apelacyjny złagodził karę do 10 lat i 4 miesięcy bezwzględnego więzienia.

W marcu 2022 roku Sąd Najwyższy w Warszawie uwzględnił skargę kasacyjną obrońcy "Ławy" i uchylił wyrok w sprawie usiłowania zabójstwa 36-letniego Adama Z. Kasacja mia ła dotyczyć naruszeń w kwestii poczytalności 40-laqtka. Jak tłumaczył Piotr Feliniak, sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi, sąd musiał ponownie zapoznać się z sądowo-psychiatryczną opinią biegłych dotyczącą poczytalności Pawła Ł.