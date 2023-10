KRÓTKIE wiersze na 18-stkę. Mądre życzenia na 18. urodziny dla chłopaka i dla dziewczyny. Fajne życzenia na osiemnastkę 7.10.23

Mądre życzenia na 18. urodziny dla chłopaka i dla dziewczyny. Fajne wiersze na 18-stkę. Wzruszające życzenia na "osiemnastkę". Osiemnaste urodziny to wyjątkowy dzień w życiu każdej młodej osoby. Człowiek staje się wówczas oficjalnie pełnoletni i może robić dużo więcej.

Życzenia na osiemnastkę. Wierszyki na osiemnastkę

Życzenia na urodziny, wierszyki urodzinowe ŻYCZENIA NA URODZINY, WIERSZYKI URODZINOWE [KRÓTKIE] Droga dorosłego życia niech będzie bez wielkiego picia.

By marzenia się spełniały i z kacem nie odpływały.

By rodzice oparcie w Tobie mieli,

bo wiesz jak bardzo Ciebie pragnęli.

Ty ucz się byś doszedł do celu,

nie zboczył jak robi zbyt wielu.

A zdrowie i szczęście niech Cię nie mija,

by w Twym dorosłym życiu ważna była każda chwila. 18 lat skończone! Więc, życzenia wymarzone,

Dzisiaj Ci składamy i imprezkę w planach mamy!

Życzenia na 18 dla chłopaka i dziewczyny

Gdy będziesz miał 18 lat,

będziesz jak róży kwiat.

Lecz teraz jesteś jak róży pączek,

więc trzymaj się mamusi rączek

Życzenia na 18 urodziny. Wierszyki na 18 urodziny

Życzenia dla Ciebie,

Nie zerkaj za siebie,

Idź śmiało przez życie,

Podkochuj się skrycie,

Kontroluj swe żądze,

Zarabiaj pieniądze,

Lekceważ pętaków,

Unikaj cwaniaków,

Przepisów przestrzegaj,

Na sobie polegaj,

Lecz przede wszystkim,

Pokaż im wszystkim!!!

Życzenia na 18 dla chłopaka i dla dziewczyny

Sto lat! Sto lat! - dzisiaj śpiewaj,

pij toasty jednym łykiem.

Baw się długo i nie ziewaj.

Życzenia na 18 urodziny. Wierszyki na 18 urodziny

101 dalmatyńczyków, 1001 upojnych nocy, 1001 drobiazgów, 100% pewności, 7 wspaniałych, 4 pancernych, 2 setek i zakąski, Strzału w 10, 1000000 Buziaków! życzy…

Życzenia na 18 dla chłopaka i dla dziewczyny

18 spełnionych marzeń, 18 podróży dookoła świata, 18 milionów dolarów i gorących pocałunków bez liku!

Życzenia na 18 urodziny. Wierszyki na 18 urodziny

Dorosłości to namiastka, Gdy nadejdzie osiemnastka, Tańcz od rana do wieczora, Na skrupuły przyjdzie pora By Cię nie dopadły gary I ględzący wciąż mąż stary!

Życzenia na 18 dla chłopaka i dziewczyny

Dzień urodzin Twych się zbliża, jak strumyk bystrej wody po zielonej płynie niwie, tak niech płynie wiek Twój młody Mile i szczęśliwie.

Życzenia na 18 urodziny. Wierszyki na 18 urodziny

Gdy Ci 18-tka strzeli masz sto nowych przywileii, od dziś wszystko dozwolone, papierosy,wódka,wino oraz erotyczne kino. Podśpiewując dana, dana baw się do białego rana, możesz głośno się weselić lub numerek sobie strzelić. Gdy zrobi się pogod

Życzenia na 18 urodziny. Wierszyki na 18 urodziny

Każdy może się weselić, kiedy 18-nastka strzeli, kiedy mocno już wypali, niech się wtedy wszystko wali. Wali, pali i rujnuje, i nikogo to nie rusza, bo się już dorosłą czuje Osiemnastoletnia dusza.

Życzenia na 18 dla chłopaka i dla dziewczyny

Oto dzisiaj wielka gratka bo to Twoja 18-stka Brawurowo przekroczenia bramy dorosłości, aby inni pękli z zazdrości!

Życzenia na osiemnastkę. Wierszyki na osiemnastkę

Osiemnasty stuknął Ci roczek, zrobiłaś kolejny w dorosłość kroczek. Niechaj zawsze szczęście Ci sprzyja, to co złe z daleka omija. Wszystko co pragniesz by się ziściło i tak jak chcesz zawsze było.

Życzenia na 18 dla chłopaka i dziewczyny

Jak strumyk bystrej wody po zielonej płynie niwie tak niech płynie wiek Twój młody mile i szczęśliwie.

Życzenia na 18 urodziny. Wierszyki na 18 urodziny

Taki dzień się zdarza raz!

Dziś balanga na full gaz!

Nie poddamy się browarom,

muza niech gra pełną parą,

niech sąsiedzi walą w ściany,

bo ty drogi nasz kochany,

informujesz cały świat,

że dziś kończysz 18 lat!!!

Życzenia na osiemnastkę. Wierszyki na osiemnastkę

18-sty wybił roczek,

w dorosłe życie zrobiłeś kroczek,

niechaj zawsze szczęście Ci sprzyja

i to co złe, niech Cię omija.

Wszystko co pragniesz, by Twoje było

i o czym marzysz, by się spełniło.

Życzenia na 18 urodziny. Wierszyki na 18 urodziny

Udanego startu w dorosłe życie,

Szczęścia, radości, pomyślności.

I napotkania na swojej drodze życia,

Samych wspaniałych ludzi.

Życzenia na 18 urodziny. Wierszyki na 18 urodziny

18 życzeń na 18-ste urodziny:

Rozsądku w życiu,

Umiaru w piciu,

Dobrego zdrowia,

Pieniędzy mrowia,

Ciągłej radości,

Szczęścia w miłości,

Przyjaciół nowych,

Snów kolorowych,

Rodzinki licznej,

Pociechy ślicznej,

Wspaniałej pracy,

Wysokiej płacy,

Domu z ogrodem,

Psa z rodowodem,

Pomysłów wielu,

Dojścia do celu,

Rekordów bicia i....... 100LAT ŻYCIA!!!

