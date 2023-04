Krótkie, mądre życzenia imieninowe dla kobiety i dla mężczyzny na 13 kwietnia. Gotowe wiersze na imieniny do wysłania 13.04

Krótkie, mądre życzenia imieninowe dla niego i dla niej. KRÓTKIE wiersze na imieniny 13 kwietnia 2023. Oto GOTOWE życzenia na imieniny Nieoklepane SMSy dla solenizantów, krótkie wiersze imieninowe dla niej i dla niego. Proste życzenia. Oryginalne i sympatyczne życzenia z okazji imienin. Każdego dnia ktoś z naszych bliskich ma swoje święto. Jeśli nie planujesz zakupu prezentu solenizantowi, obdaruj go chociaż ciepłym i miłym słowem. Życzenia imieninowe, zwłaszcza te szczere, będą miłą niespodzianką i sprawią dużą przyjemność solenizantom.

Życzenia imieninowe 2023. Gotowe życzenia na imieniny SMS

Imieniny - każdy to powie,

najlepsza okazja, by wypić za zdrowie.

Toast za Ciebie, za lepsze czasy,

by nie zabrakło piwa i kasy.

Ostatni toast, rzecz najważniejsza,

by jutro głowa nie była cięższa... Mądre życzenia na imieniny

W dniu imienin przyjmij, proszę,

szczerych życzeń pełne kosze

W dobrym banku - sum bajecznych

dzieci zdrowych, ślicznych, grzecznych.

A urody - wciąż w rozkwicie… Twoje imię w kalendarzu

to jest Twój szczęśliwy dzień.

Poczta kwiatów w korytarzu

już za chwilę spotka Cię!

Życzeń pęki weź do serca

i uśmiechaj często się...

Smutków niech Ci nikt nie wkręca

dziś są imieniny Twe! Życzenia na imieniny

wysyłam do Ciebie z tej przyczyny

że dziś są Twoje Imieniny.

Niech Ci zawsze szczęście sprzyja

pech z daleka Cię omija.

Żyj nam w zdrowiu aż sto lat,

niech Cię kocha cały świat![/b]

Życzenia na imieniny, wiersze imieninowe FAJNE

W tym uroczystym dniu Twoich imienin

szczere i serdeczne życzenia długich lat życia,

przepełnionych zdrowiem i szczęściem,

pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości,

dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego,

co najpiękniejsze i najmilsze w życiu. Uśmiechu w każdej sekundzie,

radości w każdej minucie,

przyjaźni w każdej godzinie,

szczęścia każdego dnia,

miłości przez całe życie!

W dniu Twych imienin, w dniu Twego święta

serce mi bije, serce pamięta,

niech więc życzenia lecą listownie,

bo nie mam szansy przekazać słownie,

niech lecą prędko do swego celu,

niech będą pierwsze wśród życzeń wielu.

Życzenia na imieniny 2023, wiersze imieninowe FAJNE

Przy dzisiejszym dniu radości Który Twym imieniem słynie Życzę i niech Ci w obfitości 100 lat życia w szczęściu płynie Wszystkie najczulsze wyrazy Wiosna na Ziemi i w niebie Morza i gór krajobrazy Wszystko to… dla Ciebie

Życzenia imieninowe 2023. Najpiękniejsze życzenia na imieniny SMS

W dniu Twoich imienin, gorące życzenia,

wiele uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

Ile liści sypie las,

Tyle szczęścia i słodyczy,

W dniu imienin

Twoich życzy ... Miś dał by Ci miodek,

miodzio do jedzenia,

a ja zamiast tego,

składam ci życzenia:

Zdrowia, szczęścia, długich lat,

niech zakwitnie szczęścia kwiat,

dzisiaj masz swe imieniny,

więc i wesołej życzę miny.

Życzy... Niech w imienin Twoich dzionek,

przepięknie śpiewa skowronek,

I moc życzeń przyniesie.

Dlatego życzę powodzenia w karierze

Życzenia imieninowe SMSy na imieniny dla MĘŻCZYZNY i KOBIETY

Najlepszego z okazji imienin!

W dniu Twych imienin życzę Ci wszystkiego, co najpiękniejsze i najlepsze, radosnych i pogodnych dni, pełnych szczęścia i miłości. Aby każdy nadchodzący dzień był najwspanialszym dniem w życiu i zawsze otaczali Cię kochający ludzie.

Dziś są Twoje imieninki,

nie rób takiej smutnej minki!

To dzień piękny i radosny,

wnosi w serce trochę wiosny!

My życzymy Tobie szczerze:

szczęścia w całej Twej karierze!

Oprócz tego dużo zdrowia,

radości i wszelkiej pomyślności.

JAKIE ŻYCZENIA NA IMIENINY

Życzenia na imieniny, wiersze imieninowe FAJNE

Dzień Twych imienin z kalendarza

okazję miłą do życzeń stwarza:

ciesz się z życia dobrego,

niech nie przyniesie Ci nic złego,

niech Ci zdrowie i szczęście sprzyja,

a dobroć ludzka niech Cię nie omija.

Życzenia imieninowe SMSy na imieniny dla MĘŻCZYZNY i KOBIETY

Wielu chwil radości, aby każdy dzień był dla Ciebie przygoda, i powodem do dumy. Z całego serca życzy....

Szczęścia, zdrowia, pomyślności,

czerp z życia same radości!

Niech los Ci zawsze sprzyja,

a co złe niech Cię omija.

Dużo słodkości, szczęścia w miłości,

samych luksusów, milion całusów.

Niech odejdą precz gorycze

z głębi serca Tobie życzę.

O czym myślisz, o czym marzysz

niech Ci w życiu się przydarzy!

Radości, miłości, przyjemności, skuteczności, wydajności, wszelkiej pomyślności w dniu imienin życzy... Kiedy dzień twych imienin nadchodzi,

Oddać życzeń moc mi się godzi,

Chciej przyjąć gorące wyznanie, hołdy szacunku i poważanie,

A w dowód tego, że jestem szczery,

Miej na uwadze pierwsze litery. ;**

Z bukietem róż nie mogę przyjść,

By złożyć Ci życzenia,

Niech karta ta zastąpi mnie

I spełni twe marzenia!

Dużo zdrowia, pomyślności, uśmiechu i żadnych trosk życzy... W tym uroczystym dniu Twoich imienin szczere i serdeczne życzenia długich lat życia, przepełnionych zdrowiem i szczęściem, pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości, dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego, co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.

NAJPIĘKNIEJSZE ŻYCZENIA IMIENINOWE

Ile drzew rośnie w lesie,

Ile ciężarów siłacz uniesie,

Ile uciągnie lokomotywa,

Ile włosów liczy lwia grzywa,

Ile ciastek w ciastkarni,

Ile bułek w piekarni,

Tyle szczęścia i słodyczy

W Dniu Imienin tobie życzy ...

Fajne ŻYCZENIA IMIENINOWE SMS dla mężczyzy

Z okazji imienin, życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

[b]Bukiet najwspanialszych życzeń,

uśmiechu i szczęścia, radości każdego dnia

oraz wszelkiej pomyślności przesyła...

Fajne SMSy na imieniny dla MĘŻCZYZNY I KOBIETY

Sto buziaków, życzeń tysiąc

wszystkie szczere - mogę przysiąc, Wszystko co było Twoim marzeniem, niech zostanie zrealizowane![/cyt] Twoje imię w kalendarzu

to jest Twój szczęśliwy dzień.

Poczta kwiatów w korytarzu

już za chwilę spotka Cię!

Życzeń pęki weź do serca

i uśmiechaj często się...

Smutków niech Ci nikt nie wkręca

dziś są imieniny Twe! Życzenia na imieniny, wiersze imieninowe FAJNE wysyłam do Ciebie z tej przyczyny

że dziś są Twoje Imieniny.

Niech Ci zawsze szczęście sprzyja

pech z daleka Cię omija.

Żyj nam w zdrowiu aż sto lat,

niech Cię kocha cały świat![/b]

Życzenia imieninowe 2023. Najpiękniejsze życzenia na imieniny SMS

Życzenia imieninowe dla AGNIESZKI Uśmiechnij się solenizantko,

puchary szampanem napełnij prędko,

Twoi goście niech piją Twe zdrowie,

resztę później Ci dopowiem Z okazji imienin szczere i serdeczne życzenia, wszystkiego co w życiu najpiękniejsze, zdrowia, szczęścia, pogody ducha wiary i nadziei w lepsze jutro!

Życzenia na imieniny, wiersze imieninowe FAJNE

Oryginalne ŻYCZENIA IMIENINOWE SMS

Z okazji imienin, życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień. Bukiet najwspanialszych życzeń,

uśmiechu i szczęścia, radości każdego dnia

oraz wszelkiej pomyślności przesyła...

Życzenia na imieniny, wiersze imieninowe FAJNE

[b]Ile jest gwiazd na niebie,

ile robaków w glebie,

ile samochodów jeździ na świecie,

ile cukierków w roku zje przeciętne dziecię,

tyle kwiatów, całusków i słodyczy

z okazji imienin ... życzy ...[/b]

Dużo zdrowia pomyślności dużo szczęścia i radości.

Niech marzenia się spełniają i sił Tobie dodawają. Życzenia imieninowe FAJNE SMSy na imieniny WIERSZE NA IMIENINY dla MĘŻCZYZNY I KOBIETY Jak masz na imię - dobrze wiem, więc dziś życzenia złożyć Ci chcę.

Mnóstwo radości, słodkiej miłości, pełnego szczęścia i wiecznej młodości. Odwagi i sił, by porywać się na cele i zmiany,

które z pozoru wydają się trudne,

a później wprost wymarzone,

realizacji planów i nowych marzeń i kolejnych natchnień

jak fal, które pchają statek do przodu.

Życzenia imieninowe 2023. Najpiękniejsze życzenia na imieniny SMS

Niech Ci słonko ciepło gra,

niech Twój uśmiech długo trwa,

nie trać swej wesołej minki,

dziś są Twoje imieninki!

Twoje imię w kalendarzu,

To jest Twój szczęśliwy dzień,

Poczta kwiatów w korytarzu,

Już za chwilę spotka Cię!

Życzeń pęki weź do serca,

I uśmiechaj często się...

Smutków niech Ci nikt nie wkręca,

Dziś są imieniny Twe!

Życzenia na imieniny, wiersze imieninowe FAJNEy

Życzę Ci dzisiaj wszystkiego,

wszystkiego najsłodszego na ziemi,

niech Twe życie w sen piękny się zmieni.

To Ci pozwoli uśmiechać się na zawsze,

To Ci pozwoli uśmiechać się na zawsze,
śnij sny cudowne i najciekawsze!

Życzenia imieninowe SMSy na imieniny dla MĘŻCZYZNY i KOBIETY

