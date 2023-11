Krągłe pośladki Ewy Chodakowskiej w ogniu krytyki. "Może buzię pokaż?" ZDJĘCIA

Ewa Chodakowska to królowa polskiego fitnessu. Jej ostatnie zdjęcia wywołały burzę w sieci, szczególnie słowa jednej z internautek.Ewa Chodakowska pochwaliła się efektami ostatnich treningów wrzucając bardzo odważne zdjęcia.Zdjęcie Ewy Chodakowskiej nie spodobało sięJako regularna motywatorka swoich fanek o lepszą figurę instruktorka bardzo często prezentuje efekty swoich ćwiczeń. Wypracowaną w pocie czoła sylwetką Ewy Chodakowskiej zachwycają się internauci, na czele z czołowymi instruktorami fitness. Niestety ostatnie zdjęcie pośladków królowej fitnessu nie przypadło do gustu jednej z obserwatorek."Może buzię pokaż. Po co tyłek? To nie porno" - napisała niezadowolona internautka.Na odpowiedź Ewy Chodakowskiej obruszona kobieta nie musiała czekać zbyt długo.Pani Czesiu, buzią do robienia przysiadów jeszcze nikogo nie zmotywowałam. Do porno też daleko, wszak ubrana jestem i z półprofilu pozuje. Lubię swoje pośladki, trochę się przy nich napracowałam i uważam, że mam, co pokazywać - odpowiedziała Ewa Chodakowska.ZOBACZ NOWE ZDJĘCIA EWY CHODAKOWSKIEJ - KLIKNIJ DALEJ