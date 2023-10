Kradli samochody w Łodzi i sprzedawali je na złom. Policja zatrzymała szajkę złodziei samochodów. Zdjęcia

Pod koniec września policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o kradzieże samochodów. Doszło do tego na ulicy Wydawniczej w trakcie, gdy trzech mężczyzn kradło kolejne auto. Sprawcy zdążyli je już załadować i przewieźć na lawecie w kierunku złomowiska.

Zatrzymani mężczyźni, w wieku 41, 42 i 60 lat już podczas wstępnej rozmowy z funkcjonariuszami przyznali się do kradzieży kilku pojazdów. Interesowali się głównie autami o niewielkiej wartości, z widocznymi uszkodzeniami, nie używane przez właścicieli. Auta sprzedawali w skupach złomu. Policjanci ustalili, że od lutego tego roku działając w różnych składach, z wykorzystaniem lawety, ukradli z terenu miasta jak i miejscowości ościennych w sumie 17 pojazdów o wartości od 600 złotych do 10 tysięcy złotych, czyniąc sobie z tego procederu stałe źródło dochodu. Ponadto 60-latek wraz z 42-latkiem odpowiedzą za kradzież trzech przyczep i przyczepo-lawety. Łączna wartość strat powstała w wyniku ich przestępnej działalności szacowana jest na około 80 tysięcy złotych.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przestawienie trzem sprawcom od kilku do kilkunastu zarzutów, w tym kradzieży z włamaniem i kradzieży, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 10. Najstarszy z nich odpowie również za posiadanie substancji psychotropowych. Sprawa ma charakter rozwojowy.