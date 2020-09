Koronawirus w Łodzi. 73 -letnia mieszkanka powiatu pajęczyńskiego jest 239 śmiertelną ofiara CoVID 19 w naszym województwie

Ostatniej doby w województwie łódzkim odnotowano 31 kolejnych zakażeń (14 z nich dotyczy łodzian) koronawirusem, które zostały potwierdzone pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Dotyczą one: dziecka, 4 młodych kobiet, 5 kobiet w średnim wieku, 2 nastoletnich chłopców, 6 młodych mężczyzn, 10 mężczyzn w średnim wieku i 3 mężczyzn w starszym wieku. Są to osoby mające od 10 do 91 roku lat. Również ostatniej doby kolejne 49 osób wyzdrowiało.

Sytuacja epidemiczna w województwie łódzkim:

· Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w województwie łódzkim: 5482 (w tym w Łodzi 956)

· Liczba osób aktualnie zakażonych: 875 (257)

· Liczba osób objętych kwarantanną: 1553 (144)

· Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym: 264 (34)

· Liczba osób, które wyzdrowiały: 4368 (646)

· Liczba osób, które zmarły: 239 (53)

Liczba testów wykonanych przez laboratoria w województwie łódzkim w poprzedniej dobie: 888.