Korona-ŁKS. Siódma wygrana na wyjeździe ma być przełomem dla ełkaesiaków

Korona traci obecnie do ŁKS jedenaście punktów, chociaż nie wolno zapominać o tym, że ma na koncie jeden rozegrany mecz mniej. Drużynę z Kielc od niedawna prowadzi urodzony w Łodzi trener Dominik Nowak. Zastąpił na tym stanowisku Kamila Kuzerę i podpisał kontrakt do końca czerwca przyszłego roku.

To z pewnością realne. To „Rycerze Wiosny” są najskuteczniejszą drużyną w lidze, podczas gdy przeciwnicy są pod tym względem najgorsi (obok GKS Bełchatów i Resovii Rzeszów)

Akurat Nowak zawsze ciepło wyrażał się o ŁKS, mało tego, przed ośmioma laty był naprawdę blisko objęcia posady trenera „biało-czerwono-białych”. Żeby było zupełnie jasne - w żadnym razie nie sugeruję, że Nowak potraktuje sobotnie spotkanie ulgowo. Wręcz przeciwnie, zrobi zapewne wszystko, by to gospodarze byli górą. Zwłaszcza, iż nie będzie zbyt miło wspominał swojego debiutu w nowej roli. Zespół z Kielc uległ bowiem w Opolu Odrze 0:1 (0:0), choć miał kilka klarownych okazji

- W drugiej połowie to my byliśmy stroną zdecydowanie przeważającą. Nieraz w piłce nożnej tak już jednak bywa. Gdy wydawało się, że to my jesteśmy bliżsi bramki na 1:0, to Odra zdobyła gola. U nas ewidentnie zabrakło należytej koncentracji - powiedział Nowak.