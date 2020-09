Korki na ulicy Pienistej przez remont na przystanku ZDJĘCIA

Na ul. Pienistej od ponad miesiąca kierowcy musza borykać się z korkami. A jest to spowodowane... wylaniem niewielkiego fragmentu betonu przy przystanku, gdzie zatrzymują się autobusy. I nie byłoby w tym niczego dziwnego, bo tak robi się na wielu przystankach, gdyby nie to, że prace trwają bardzo długo. A fragment jezdni jest przez to całkiem zablokowany, co wymusza jazdę wahadłową i powoduje utrudnienia.

- Robią to z miesiąc, a to przecież wylanie betonu w jednym miejscu. Jak już w końcu wycięli dziurę w asfalcie, zalali betonem, to znów ogrodzili to miejsce i nadal jezdnia jest zablokowana – denerwuje się jeden z okolicznych mieszkańców.

Zapytaliśmy w Zarządzie Dróg i Transportu, dlaczego teren nadal jest ogrodzony, chociaż beton dawno już wylano i prace wyglądają na skończone.

_- Beton potrzebuje 28 dni, aby uzyskać pełnię wytrzymałości, dlatego trwa to tak długo _– wyjaśnia Tomasz Andrzejewski z Zarządu Dróg i Transportu.