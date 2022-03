Konkurs fotograficzny „Wiosna w powiecie łódzkim wschodnim”. Zdjęcia można nadsyłać do końca maja

W konkursie chodzi o to, żeby zwiedzać powiat i robić zdjęcia w najciekawszych i najbardziej urokliwych miejscach. Maksymalnie trzy fotografie trzeba wysłać na adres e-mail: [email protected] Termin ich nadsyłania mija 31 maja br. Ogłoszenie wyników nastąpi do 17 czerwca br. Do wygrania są cenne nagrody.