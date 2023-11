Koniec spokoju Antoniego Królikowskiego! W czwartek ruszył proce aktora Jan Hofman

Wszystko wskazuje na to, że to koniec spokojnego życia Antoniego Królikowskiego. W czwartek rozpoczął się proces z aktora. Stanął przed warszawskim sądem w związku z oskarżeniami o prowadzenie samochodu pod wpływem marihuany. Grozi mu za to do 2 lat więzienia.