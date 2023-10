Koniec spokoju Antoniego Królikowskiego! W czwartek rusza sądowa rozprawa

Wiadomo już, że proces ruszy 5 października. Co grozi Królikowskiemu? Wachlarz kar jest znaczny i wszystko zaleć będzie od sędziego. Może stracić prawo jazdy na okres od sześciu miesięcy do trzech lat, grozi mu również grzywna, ograniczenie wolności lub nawet dwa lata więzienia.

To nie jedyny problem aktora. W lipcu prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko niemu. Odpowie za uchylanie się od płacenia alimentów na rzecz swojego syna oraz żony. Chodzi o zaległość w wysokości co najmniej kilkudziesięciu tysięcy złotych. W rozmowie z polsatnews.pl przekazał, by nie ukrywać jego personaliów.

Wówczas rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Szymon Banna poinformował:

