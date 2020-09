Koniec hipermarketu Tesco przy ulicy Widzewskiej! Wiemy kiedy likwidacja pięciu kolejnych sklepów. Co ze sprzedażą ONLINE? Sprawdź

Sieć Tesco potwierdziła tę datę jako zamknięcie 6 sklepów, nie objętych transakcją sprzedaży do Salling Group. Są to Warszawa (ul. Połczyńska), Bielsko-Biala (ul. Warszawska), Opole (ul. Ozimska), Łódź (ul. Widzewska), Gdynia (ul. Nowowiczlińska), Ostrów Wielkopolski (ul. Kaliska). Nie będzie też możliwości robienia zakupów internetowych w e-sklepie Tesco.

Przypomnijmy, że ok. 300 marketów, centra dystrybucyjne oraz biura Tesco Polska przejmie firma Salling Group, właściciel sieci Netto. Zamierza on przejąć ok. 7 tys. dotychczasowych pracowników brytyjskiej sieci.

Dyrektor Zarządzający Tesco Polska Martin Behan skomentował: „Mamy świadomość, że decyzja o zamknięciu kanału sprzedaży internetowej Tesco nie jest łatwa dla koleżanek i kolegów oraz naszych klientów, jednak stanowi integralną część procesu przygotowań do przekazania naszego biznesu nowemu właścicielowi. Usługa E-zakupy, wprowadzona w 2012 roku, zmieniła polski rynek handlu i była bardzo ceniona przez klientów. Niezależnie od tej decyzji, przed nami perspektywy nowych, fascynujących projektów w ramach większego, połączonego biznesu”.