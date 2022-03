Konferencja w Miejskim Ośrodku Kultury w Konstantynowie Łódzkim - o wpływie pandemii na psychikę młodych

Do podzielenia się fachową wiedzą z dyrektorami szkół, nauczycielami oraz rodzicami organizatorzy, czyli Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie oraz tamtejszy Urząd Miejski, zaprosili psychiatrów, psychologów i pedagogów.

- Negatywne skutki pandemii stanowią bardzo ważny problem społeczny, o dużej, wręcz trudnej do oszacowania skali - mówi Robert Jakubowski, burmistrz Konstantynowa Łódzkiego. - Alarmują o nim ci, którzy na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą. Ale to, co dzieje się z naszymi pociechami, obserwujemy również my, rodzice. Dlatego, zdając sobie oczywiście sprawę z powagi wydarzeń na Ukrainie i że wojna zepchnęła pandemię na dalszy plan, stwierdziliśmy, że chcemy i musimy o tym problemie rozmawiać.