Komunikacja miejska w Łodzi. Do Łodzi dostarczono trzy pierwsze elektryczne autobusy przegubowe

Jak przegubowe elektryki będą się ładować?

Te nowoczesne pojazdy dla komunikacji miejskiej są zasilane bateriami High Energy o łącznej pojemności ponad 400 kWh, które mogą ładować się zarówno za pomocą wtyczki plug-in, umieszczonej w przedniej masce autobusu, jak i pantografu opuszczanego z ładowarki do specjalnych szyn zamontowanych na dachu pojazdu. Autobusy są napędzane silnikiem bądź silnikami o mocy minimum 200 kW oraz wyposażone w akumulatory trakcyjne o mocy min. 200 kWh.

Producent - firma Solaris Bus & Coach z Bolechowa - zadeklarował, że do końca listopada dostarczy kolejne autobusy. Oznacza to, że w łódzkim taborze będzie teraz 25 elektrycznych autobusów. Od marca 2022 roku łodzianie podróżują siedemnastoma, krótkimi autobusami elektrycznymi Volvo 7900 electric.

Co Urbino 18 electric oferuje pasażerowi?

Nowe autobusy są niskopodłogowe, wyposażone w klimatyzację i monitoring. Każdy pojazd pomieści co najmniej 110 osób, 35 spośród nich może korzystać z miejsc siedzących. W "przegubowcach" znajdą się takie udogodnienia jak system informacji pasażerskiej z funkcją autoadaptacji, który pozwala regulować poziom głośności emitowanych komunikatów wygłaszanych wewnątrz pojazdu do głośności tła.

Wartość inwestycji to blisko 32 mln zł.