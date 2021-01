Kolejny sparing Widzewa. Łodzianie pokonali trzecioligowca

Łodzianie kolejny raz nie zachwycili. Owszem przeważali w tym spotkaniu, ale trudno mówić, że ich gra mogła zrobić na kimś wrażenie. Ot obejrzeliśmy drużynę, która nie wie co to fajerwerki i dynamiczny styl gry. Widzewiacy zbyt często razili nieporadnością. Pewnie kibice liczyli, że beniaminek pierwszej ligi, na tle przedstawiciela trzeciej ligi, będzie zdecydowanie dominował, a tak niestety, nie było.

Widzewiacy nie zachwycili w pierwszej części spotkania. Owszem, częściej byli przy piłce, ale trudno było mówić o pięknie gry w ich wykonaniu. Drużyna grała ociężale, bramowało dynamiki i raziła duża liczba niecelnych zagrań.

Piłkarze Widzewa objęli prowadzenie w 16 minucie. Z prawej strony boiska dośrodkował Dominik Kun, a Karol Czubak strzałem głową pokonał bramkarza Sokoła.

Dziesięć minut później goście stanęli przed szansą wyrównania. Błąd Tanżyny wykorzystał napastnik gości. Przezak odebrał widzewiakowi piłkę i silnie strzelał z ostrego kąta, ale dobrze spisał się Miłosz Mleczko! W 29 minucie gry Widzew wypracował klarowną sytuację, ale strzał Muchy z osiemnastu metrów nie był celny. Dziesięć minut później to goście mogli mówi o pechu. Z bliska uderzał Przezak, ale piłka trafiła w słupek i nie wpadła do siatki.

Znacznie lepiej było po przerwie. Łodzianie drugiego gola zdobyli w 57 minucie. Piłka po rzucie rożnym trafiła na głowę Nowaka. Strzał widzewiaka próbował jeszcze wybić Witasiak, ale uczynił to tak nieszczęśliwie, że piłka wylądowała w siatce Sokoła. Po chwili powinno być 3:0, ale tym razem Kita nie wykorzystał doskonałej sytuacji.