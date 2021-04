Kolejny przetarg na remont ul. Wojska Polskiego. Znów wszystkie oferty są zbyt wysokie

Otwarto oferty na remont ul. Wojska Polskiego (od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej), a dokładnie drugą część tej inwestycji, czyli przedłużenie torowiska na ul. Strykowskiej do przystanku ŁKA Marysin, z budową tunelu pod ul. Inflancką.

Wpłynęły cztery oferty od ok. 57 mln zł do ok. 69 mln zł. Wszystkie są zbyt wysokie, bowiem na ten cel zamierzano wydać blisko 22 mln zł.

- Trwa analizowanie złożonych ofert. W ciągu trzech miesięcy zostanie ogłoszony wynik przetargu - informuje Małgorzata Loeffler z Zarządu Inwestycji Miejskich.

Z pierwszą częścią inwestycji, czyli remontem ul. Wojska Polskiego od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej i torów na ul. Strykowskiej (w ramach prawa opcji) było podobnie. Również wszystkie oferty okazały się zbyt wysokie - najtańsza wyniosła 141 mln zł, a ZiM i ŁSI chce przeznaczyć na ten cel. ok. 91 mln zł. Tu ma odbyć się internetowa aukcja, która ostatecznie przesądzi o wyborze (lub nie) wykonawcy.