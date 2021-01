Kolejne znaleziska archeologiczne na budowie nowego pasażu. Przebicie od ul. Legionów do ul. Ogrodowej

Powstający pasaż będzie nowym miejscem odpoczynku. Wieść będzie z ul. Ogrodowej 20, obok kościoła św. Józefa, przez zielony skwer aż do ul. Legionów obok Teatru Powszechnego. Będzie też połączony z ul. Gdańską 8 i znajdującą się tam biblioteką. Wzdłuż pasażu zamontowane zostanie oświetlenie parkowe, dekoracyjne oraz podświetlenie zieleni. Zasadzonych zostanie 13 drzew, 1277 krzewów i 1566 bylin.

Robotnicy pracujący na budowie wykopali m.in· kolia z bursztynowych paciorków, 5 plomb ołowianych, 5 pocisków i 1 fragment łuski miedzianej od naboju rewolwerowego, naboje do karabinu Mauser lub Mosin, buteleczkę z napisem: „Apteka K. Wendy Warszawa”, polskie monety o nominale 1 i 2 groszy, fragment ceramicznej dachówki z sygnaturą: T. Rychłowski St. D.Z. Kołbiel oraz fragment fajansowego talerzyka sygnowanego Villeroy & Boch Mettlach (stempel z lat 1874 - 1909). Tak jak artefakty znalezione w starych grobach, trafią do Muzeum Miasta Łodzi.

Obecnie na budowie pasażu między ul. Ogrodową i ul. Legionów dobiegają końca prace związane z robotami ziemnymi oraz wykonaniem podbudowy zasadniczej. Prowadzone są też roboty brukarskie polegające na ustawiania krawężników i oporników. Równocześnie budowany jest kanału teletechniczny oraz infrastruktura elektrycznej potrzebnej do oświetlenia inwestycji.

Powstaje też ogrodzenie oraz prowadzone są prace dodatkowe związane z renowacją ściany posesji Legionów 25.

Przypomnijmy, że w maju 2020 roku podczas prac przy budowie pasażu, natrafiono na groby pochodzące z początku XIX wieku. Decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków prace budowlane zostały wstrzymane, by umożliwić przeprowadzenie badań archeologicznych. Uroczystość pochówku szczątków odbyła się 30 grudnia 2020 r. na Starym Cmentarzu przy ul. Ogrodowej.

– Szczątki ludzkie odkryliśmy na głębokości 1,5 m poniżej poziomu współczesnej ulicy. Odsłoniliśmy w sumie 16 grobów oraz luźno rozrzucone kości. Znalezisko zostało przekazane do badań w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. Szczątki ludzkie zostały niedawno pochowane na cmentarzu przy ulicy Ogrodowej. Podczas prac przy budowie pasażu znaleźliśmy również przedmioty, które mają już wartość historyczną i zabytkową. Znaleźliśmy bursztynową kolię, haftkę miedzianą, guziki, szklane butelki, pociski, łuski od nabojów, monety międzywojenne. Szukamy obecnie miejsca, gdzie znalezione przedmioty można by wyeksponować. Wierzę, że jest to materiał na piękną opowieść nie tylko o Łodzi, ale przede wszystkim o ludziach – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi.