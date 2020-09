Kolejne ulice i parking na dworcu Łódź Fabryczna włączone do łódzkiej Strefy Płatnego Parkowania

Uwaga! Wólczańską i 6 Sierpnia jeździmy w obu kierunkach

Od dziś (22 sierpnia) obowiązuje nowa organizacja ruchu na dwóch ulicach Łodzi: ul. Wólczańska (od al. Piłsudskiego do ul. Więckowskiego) oraz ul. 6 Sierpnia (od ul. Wólczańskiej do ul.Żeromskiego) są do odwołania ulicami dwukierunkowymi. Ta zmiana ma upłynnić przejazd przez cen...