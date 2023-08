Kolejna ważna siatkarka zostaje w ŁKS Commercecon Łódź

Cztery mistrzostwa Polski, dwa wicemistrzostwa i cztery brązowe medale MP – z takim dorobkiem medalowym przychodziła do ŁKS Commercecon Łódź. Jako Łódzka Wiewióra dołożyła do swojego dorobku kolejny brąz MP, a w sezonie 2022/2023 wywalczyła w biało-czerwono-białych barwach złoty medal mistrzostw Polski. W sumie ma już 12 krążków mistrzostw Polski i nie chce na nich poprzestać.

W minionych rozgrywkach Paulina Maj-Erwardt reprezentowała ŁKS Commercecon Łódź nie tylko w ekstraklasie, ale również w Pucharze Polski i Lidze Mistrzyń. W ekstraklasie lłibero rozegrała 24 spotkania. Jej skuteczność w przyjęciu wyniosła 49,63 procent.

Swoje wieloletnie doświadczenie wykorzystała doskonale nie tylko na parkiecie, ale i poza nim, pełniąc rolę kapitana drużyny.

Po zakończeniu sezonu Paulina nie zamierzała jednak odpoczywać.

– Na ładownie akumulatorów nie miałam za dużo czasu, miałam wiele obowiązków w czerwcu i lipcu. Nie zrobiłam do końca tego, co sobie zaplanowałam, ale miłe chwile spędziłam z rodzina i przyjaciółmi, więc jestem zadowolona – mówi. Kibice siatkówki mogli posłuchać komentarza Pauliny w telewizji podczas reprezentacji, a co więcej – z sukcesem zakończyła studia i może pochwalić się zawodem dietetyka.