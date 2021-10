Kolejna sieć sklepów uruchomiła sklep internetowy i dowozi zakupy do domu także w Łodzi

Auchan - sieć sklepów dowozi zakupy do domu łodzian

Łodzianie mogą już korzystać z możliwości zakupów w sieci Auchan przez internet z dowozem do domu, pod wskazany adres.

- Sprzedaż odbywa się przez stronę zakupy.auchan.pl – informuje Krzysztof Zimoń z Auchan. - W naszym asortymencie dostępnych jest ponad 9 000 artykułów. Swoim zasięgiem obejmujemy ponad 800 tys. klientów z Łodzi oraz z Pabianic, Zgierza, Aleksandrowa Łódzkiego, Ksawerowa, Rzgowa.

Co można zamawiać?

W sklepie internetowym Auchan można kupić to, co w hipermarkecie stacjonarnym. Zamawiać można artykuły świeże, także te na wagę, owoce i warzywa, mięsa i wędliny, mrożonki, kosmetyki, wody i napoje, produkty spożywcze suche, artykuły dla dzieci oraz żywność dla zwierząt. Dla osób, które złożą pierwsze zamówienie do 30 listopada br. sieć przygotowała promocję - darmową dostawę i tzw. Fresh Box ze świeżymi owocami w prezencie.