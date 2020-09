Kinga Rusin pokazała się ubrana tylko w koronki! WOW? Internauci nie są tym zachwyceni. Przesadziła? ZDJĘCIA 2.09.2020

Kinga Rusin, gwiazda TVN w białym bikini wywołała burzę w internecie. Pod zdjęciem posypały się komentarze.

"Nie hejtuję. Jest ładna, ale ta figura jej nie pasuje, wygląda jak facet - No chyba że takie ujęcie" – piszą fani gwiazdy.

"Nie ten wiek na takie stroje... Nawet leży inaczej niż powinien... Mnie nie przekonuje..." – dodawali inni.

"No tak. Trzeba się pastwić. Nie można pogratulować fajnej sylwetki bez zwisających schabów. Zapraszam wszystkie miłe komentujące znawczynie kobiecego piękna, by swoje fotki tak powstawiały – zachęcała jedna z internautek.

"Czytam i nie wierzę, wyleję sobie wiadro pomyj z rana, a dzień staje się lepszy. Straszne – dosadnie dodaje inna.

Na zdjęciach Kingi Rusin w oczy rzuca się wysportowana, smukła i bardzo umięśniona sylwetka. Uwagę internautów przykuwa przede wszystkim brzuch, "sześciopak", rzeczywiście wyćwiczony niesamowicie.