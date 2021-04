Kim jest żona Przemysława Czarnka? Minister i jego żona mają wspólne hobby. Katarzyna Czarnek. Ile minister ma dzieci? ZDJĘCIA 27.04.21

Swego czasu mówił: - Kariera w pierwszej kolejności, a później może dziecko. Prowadzi to do tragicznych konsekwencji. Jak się pierwsze dziecko rodzi w wieku 30 lat, to ile tych dzieci można urodzić? To są konsekwencje tłumaczenia kobiecie, że nie musi robić tego, do czego została przez pana Boga powołana.

Jak to zatem wygląda w rodzinie państwa Czarnków. Kim jest żona ministra i ile mają dzieci?

Kim jest żona Czarnka

Katarzyna Czarnek jest doktorem biologii, pracuje na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Gdy na stronie internetowej KUL wybierzemy zakładkę „pracownicy” i wpiszemy imię i nazwisko, otrzymujemy informację:

dr Katarzyna Czarnek

Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska

Katedra Ochrony Środowiska

Stanowisko: asystent

We wrześniu 2019, gdy pani Katarzyna obroniła doktorat, Przemysław Czarnek pochwalił się na Twitterze: Szanowni Państwo. Oto nowa Doktor Biologii. Dr Katarzyna Czarnek. MOJA ŻONA. Gratuluję Kochanie.

Tak więc jakąś karierę zawodową pani Katarzyna robi. Czy to przeszkadza jej robić również to, do czego – zdaniem jej męża – kobieta została przez pana Boga powołana, czyli rodzić dzieci? Nie nam to osądzać, ale do Danuty i Lecha Wałęsów państwu Czarnkom pod tym względem daleko – dochowali się tylko dwójki dzieci: córki Julii i syna Mateusza. Jak podaje portal „Mama:Du", córka ministra zaczęła studia, natomiast syn uczęszcza do podstawówki.