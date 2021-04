Kim jest Danusia Martyniuk? Martyniukowie są małżeństwem od 1989 roku ZDJECIA 22.04.2021

Romantyczny mąż...

Artysta od ponad 30 lat jest żonaty z Danutą. Zwraca się do niej z czułością, zdrabnia jej imię lub nazywa sympatycznymi zwierzątkami, mówiąc: Danusia, żabka, miś, kotek i kochanie. Dalej mówi: Zazwyczaj się jej radzę i pytam, jeśli mam jakiś dylemat. Najczęściej decyzje dotyczące domu czy naszego życia podejmujemy wspólnie Lubię porządki w obejściu, koszenie trawy, sadzenie kwiatów, podcinanie roślin, drzew. Kiedy wracam z trasy, głównie tym się zajmuję. Razem z żoną chętnie to robimy. Można powiedzieć, że ogrodnictwo to nasza pasja. Mamy na obrzeżach Białegostoku domek i często go odwiedzamy

Syn Martyniuków - Daniel

Owocem miłości Danusi i Zenka Martyniuków jest syn Daniel. Zenon Martyniuk mieszka z żoną i synem (syn już wyprowadził się z domu rodzinnego) oraz Cziką (białym psem maltańczykiem) w Białymstoku.