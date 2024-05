Kilkadziesiąt młodych ptaków leczą i chowają leśnicy z Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Łodzi. Nie wszystkie powinny tam się znaleźć

Ranne podloty kurują się u łódzkich leśników

Podloty ruchliwe, bardziej skaczące niż latające mogą rzeczywiście wpaść w tarapaty. Część przebywających w szpitaliku w Łagiewnikach wyrośniętych piskląt, to właśnie ranne osobniki, które należy ratować. Jak na przykład podlot z oberwanym skrzydłem znaleziony na ul. Kusocińskiego. Na środku parkingu na ul. Natalii siedział mały kwiczoł, miał uszkodzone oko. Do mieszkania w bloku na ul. Traktorowej wpadł "mały ptaszek i skakał sobie po pokoju", jak opisał go funkcjonariuszom Animal Patrolu lokator. Intruzem okazał się pełzacz leśny, któremu na szczęście nic się nie stało.

Więcej