Kierowcy i piesi czekają na podniesienie rogatek nawet kilkadziesiąt minut

Nowy obiekt zastąpi kłopotliwy przejazd kolejowy na ul. Brzezińskiej. Przed zamkniętymi rogatkami pojazdy stoją w korkach od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. Dariusz Kubus, wójt gminy Andrespol przyznał, że jego rekord wyniósł 55 minut. A zapory zamykają się często, bo na tej linii kursuje 200 pociągów na dobę.

Na wiadukt zostanie skierowany ruch pociągów po czterech torach linii Łódź Fabryczna – Koluszki oraz Łódź Kaliska – Dębica. Nowy obiekt powstanie przy przystanku kolejowym Bedoń i zastąpi przejazd kolejowo-drogowy. Wiadukt kolejowy będzie miał długość ok. 12 m i szerokość ok. 24,1 m. Dołem będą przebiegać dwa pasy jezdni, która połączy Andrespol i Bedoń Przykościelny, ścieżka dla rowerzystów i pieszych. Pasażerom kolei zostaną udostępnione wejścia na perony przystanku kolejowego.

Koszt budowy to 36 mln zł i podzielą się nimi gmina, starostwo powiatu łódzkiego wschodniego, urząd wojewódzki i PKP PLK. Spółka kolejowa przeznaczy 20 mln zł, pozostała kwota będzie pochodzić z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i z centralnego Funduszu Dróg Samorządowych. Koniec inwestycji zaplanowano w 2023 roku.