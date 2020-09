Kierowca i pasażer fiata punto mieli narkotyki

Zatrzymali go do kontroli. Kiedy podeszli do auta, poczuli charakterystyczny zapach marihuany rozchodzący się wewnątrz fiata. U jego kierowcy, 28-letniego mieszkańca gminy Andrespol, znaleźli ponad 15 gramów amfetaminy i ponad 2 gramy marihuany. 23-letni pasażer, mieszkaniec gminy Brójce, miał prawie gram amfetaminy. Funkcjonariusze łącznie skonfiskowali ponad 18 gramów środków odurzających. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty posiadania narkotyków. Grozi im za to do 3 lat więzienia.