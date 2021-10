Kiedyś byłam taka, że „muszę się nachapać". Julia Wieniawa wie, że w Polsce jest niekwestionowaną gwiazdą

Przyznała, że kiedyś była skłonna brać role jak leci i tylko dzięki zdrowemu rozsądkowi swojej mamy nie skończyła jako „lala z tasiemca jednego i drugiego" jak to określiła. 22letnia gwiazda „Small World" nie przebierała w słowach w rozmowie z Żurnalistą.

Kiedyś byłam taka, że „muszę się nachapać", ale moja mama w tamtym momencie, kiedy byłam w gorącej wodzie kąpana, mówiła: „tego nie robisz, to jest bez sensu. Jak tego nie zrobisz, to zobaczysz, dostaniesz coś lepszego". Ona mnie tak studziła. Teraz też mam takie poczucie nie chcą robić po mojemu, to niech sp.....ą za przeproszeniem - powiedziała w podcaście Żurnalisty. Jestem wdzięczna moim doradcom pt. mama i ludzie w moim otoczeniu, bo myślę, że gdybym wzięła tamte rzeczy, to już bym nie była taka hot. Byłabym dziś jakąś lalą z tasiemca jednego i drugiego, który nawet nie jest cool serialem