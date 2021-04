Kiedy uczniowie wrócą do szkół? Czy dzieci wrócą do szkoły w maju? Jaka będzie decyzja rządu?

Na pytanie, czy można przypuszczać, że również uczniowie szkół ponadpodstawowych powrócą do zajęć lekcyjnych, powiedział, że "to jest realne".

W maju do szkoły? Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział optymistycznie, że wszyscy uczniowie prawdopodobnie wrócą do nauki stacjonarnej w maju.

- Mogę przekazać informację, która jest od dawna taka sama. Zarówno panu premierowi, jak i panu ministrowi zdrowia, tak jak samo jak Ministerstwu Edukacji i Nauki, całemu rządowi, zależy, by uczniowie do nauki stacjonarnej wrócili jak najszybciej, jak to jest możliwe – podkreślił.

- Priorytetem będzie przywrócenie edukacji. Na razie mówimy absolutnie tylko i wyłącznie o powrocie do szkół klas I-III w tej perspektywie najbliższej - powiedział we wtorek, 20 kwietnia br. minister zdrowia Adam Niedzielski.

Dopytywany o to, czy starsi uczniowie wrócą do szkół przed końcem roku szkolnego, odpowiedział, że "wydaje się, że jest szansa".

Pytany, czy stanie się to w całym kraju, powiedział, że "to jeszcze jest w dyskusji".

- Ja akurat jestem zwolennikiem uwzględnienia różnic regionalnych – zaznaczył Niedzielski. - Śląsk a Podkarpacie to są dwa różne światy w sensie epidemicznym.

Na razie tylko klasy I-III są brane pod uwagę

- Na razie mówimy absolutnie tylko i wyłącznie o powrocie klas I-III w tej perspektywie najbliższej – zastrzegł, odnosząc się do uczniów szkół podstawowych.

- Z panem ministrem Czarnkiem (Przemysławem Czarnkiem, ministrem edukacji i nauki – przyp. red.) mamy plan, żeby cała edukacja została przywrócona przed wakacjami, to znaczy, żebyśmy nie czekali z powrotem do szkół do września i początku nowego roku szkolnego – dodał.