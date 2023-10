Kiedy koniec robót na Pomorskiej w rejonie Mileszek? Powstało odwodnienie, można budować ulicę

Mieszkańcy byli zalewani przez wodę

Przebudowa ulic Pomorskiej i Mileszki to jedna z najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji we wschodniej części Łodzi. Pierwszym etapem była budowa kanalizacji burzowej. Okolica była dotąd regularnie zalewana podczas ulew. Nowa infrastruktura szybciej odprowadzi wodę z opadów, a mieszkańcy nie będą musieli obawiać się już podtopień. Teraz otwiera się pole dla drogowców, którzy położą nowe nawierzchnie na Pomorskiej i Mileszkach. Będzie można przywrócić ruch i komunikację miejską, choć nie nastąpi to wcześniej jak w przyszłym roku.