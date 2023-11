Kibice Widzewa i Ruchu już raz tej jesieni zasiedli na trybunach Zobaczcie ZDJĘCIA

W sobotę łodzianie i zawodnicy Ruchu Chorzów będą odrabiać zaległości z dwunastej kolejki. Wówczas futbol przegrał z deszczem, który zalał nie tylko klubowy budynek, ale również boisko. Zobaczcie na zdjęciach, jak wyglądała sytuacja 22 października, kiedy to sędzia zdecydował o przełożenie meczu na inny termin.

Piłkarskie spotkania pomiędzy Widzewem i Ruchem określa się mianem „meczów przyjaźni”, a to za sprawą szczególnej sympatii fanów tych zasłużonych dla polskiego futbolu klubów - Widzew został założony w 1910 roku, a Ruch Chorzów dziesięć lat później.

Kibice obydwu drużyn od osiemnastu lat mają tzw. „zgodę”, co oznacza wielką przyjaźń i wspólne dopingowanie oraz zasiadanie na trybunach. Nie inaczej będzie i tym razem. Na pewno na tym meczu więcej zarobi łódzki klub, bowiem nie trzeba będzie ustanawiać tzw. stref buforowych między sektorami (czyli wolnych krzesełek), jak to jest w przypadku przyjazdu kibiców, których nie można określić sympatykami klubu z al. Piłsudskiego.