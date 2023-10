Kazimierz Moskal. trener piłkarzy ŁKS: Nie zabraknie nam determinacji

Do tej pory strzelaliśmy mało bramek i dlatego nie jest zaskoczeniem, że jesteśmy w tym miejscu. Jednak analizując te dziesięć spotkań, które już za nami, na pewno było sporo sytuacji i można było strzelić tych bramek więcej. Gdybyśmy mieli więcej goli, to pewnie i punktów by było więcej. Zdajemy sobie absolutnie z tego sprawę. Myślę, że kolejną odpowiedzią na tą sytuację, która jest, jest też to w jak łatwy czasami sposób tracimy bramki i to też jest materiał, który nadaje się do analizy i do poprawy.