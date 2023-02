Kazimierz Moskal, trener piłkarzy ŁKS: Mam plan i pomysł na dzisiejszy mecz

Kazimierz Moskal, trener piłkarzy ŁKS: - Oczywiście mam plan i ma pomysł na dzisiejszy mecz. Później jednak wszystko zależy od tego, jak ten plan będzie realizowany przez zawodników.

– Dla nas wsparcie kibiców jest kluczowe, cieszy, że przez cały mecz są nami i chcą nam pomagać nam. „Dwunasty zawodnik” to nie jest tylko slogan, to jak najbardziej coś, co bardzo pomaga drużynie. Widzicie na różnych meczach kiedy są trudne momenty i zawodnicy próbują ten ogień jeszcze bardziej rozniecić na trybunach, żeby im dodał energii.

Oczywiście, że po meczu ze Skrą Częstochowa miałem pretensje. Liderzy na boisku muszą wziąć więcej odpowiedzialności na swoje barki, aby dać drużynie impuls, by utrzymać się przy piłce, wybić z uderzenia przeciwnika. Właśnie w ten sposób funkcjonowała Skra, wybijała nas z uderzenia i własnymi błędami napędzaliśmy ich w drugiej połowie.