Kazimierz Moskal, trener piłkarzy ŁKS: Absolutnie nie doszukiwałbym się już jakiegoś wielkiego kryzysu WIDEO

Korona zagra dopiero jedno spotkanie w ekstraklasie, bo jedno mieli przełożone. Z tego co wiemy to jakieś tam problemy kadrowe mają, jakieś rotacje pewnie będą i też wiele niewiadomych. Ale bez względu na to kto u nas wyjdzie, kto wyjdzie po stronie Korony, będziemy chcieli zagrać tutaj o trzy punkty.

Kazimierz Moskal, szkoleniowiec piłkarzy ŁKS: - Na pewno chcemy wygrać to spotkanie Gramy przed własną publicznością i na pewno będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby u siebie ten mecz wyglądał inaczej, a przede wszystkim, żeby się on inaczej zakończył njż potyczki ligowe z Legią I Ruchem.

W szatni zachowujemy spokój i myślę, że może akurat to jest moment, aby znowu przypomnieć o tym, żeby każdy spełniał tą rolę, do której jest przypisany. Zawodnicy mają grać, trenerzy mają trenować, pozostali wokół klubu wiadomo czym się też zajmują. Absolutnie nie doszukiwałbym się jakiegoś już wielkiego kryzysu. Oczywiście, że my się docieramy i to było wiadome. Przez to jak przebiegał cały ten okres przygotowawczy, w jakim momencie przychodzili zawodnicy mogę powiedzieć, że szukamy optymalnych rozwiązań. Mogą być rotacje w składzie, bo tych optymalnych rozwiązań musimy wciąż szukać.