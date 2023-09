Kazimierz Moskal: Pierwsze minuty mogą wywrócić wszystko do góry nogami

Kazimierz Moskal, trener piłkarzy ŁKS: Wydaje się, że Cracovia jest w podobnej sytuacji jak my. Niezbyt jakaś dobra seria w lidze i mecz pucharowy, którego przebieg też był podobny do naszego. Wydawało się, że mecz już jakby pod kontrolą, prowadzili 4:1 i nerwowa końcówka, skończyło się 4:3, my 3:2, więc tutaj ten przebieg podobny.

Cracovia jest bardzo niewygodnym rywalem, kiedy broni. Wiemy o tym, że grają piątką obrońców kiedy są w fazie defensywnej, na pewno nie jest to łatwe. Pewnie rzeczywiście, gdyby grali odważniej byłoby trochę więcej miejsca. Nie wiem jak ten mecz będzie przebiegał. Musimy być gotowi na to, że ta ich obrona będzie bardzo skonsolidowana.

Na mecz Cracovii z Pogonią, 1:5, patrzę trochę inaczej. Szybko stracili dwie bramki, grając u siebie i nie mieli nic do stracenia. Musieli podjąć większe ryzyko.

