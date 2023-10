Kazimierz Moskal o pracy w ŁKS: - W kryzysie to najłatwiej zmienić trenera ZDJĘCIA

Kazimierz Moskal, w rozmowie z z portalem sport.tvp.pl powiedział m.in.

W piłce jest tak, że jak przegra się dwa mecze z rzędu, to już jest lekka nerwówka. Pojawiają się wtedy głosy o możliwej zmianie. Przy trzeciej porażce tym bardziej. Patrząc na całokształt polskiej piłki, to można powiedzieć, że to była spodziewana decyzja, ale dla mnie niekoniecznie. Biorąc pod uwagę stosunki między nami w klubie i to, na co w danym momencie było ŁKS stać, to wydawało mi się, że dostanę trochę więcej czasu.

To jasne. W takich kryzysowych sytuacjach, gdy dochodzi się do wniosku, że coś trzeba zrobić, to najłatwiej zmienić trenera. Nie ma co się nad tym zastanawiać. Jednak biorąc pod uwagę całokształt – moje oba pobyty tutaj i to, co zrobiliśmy w 1. lidze – to byłem zaskoczony. Tym bardziej, że jakieś dwa tygodnie wcześniej rozmawialiśmy i wszystko trochę inaczej było przedstawiane. Ale cóż...