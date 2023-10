Kazimierz Moskal nadal pracuje w ŁKS! Będzie dwóch trenerów?

Dodano również, że doświadczony szkoleniowiec zakończył właśnie swoją drugą przygodę w Łódzkim Klubie Sportowym.

To nie do końca prawda, bowiem Kazimierz Moskal w czerwcu 2022 roku podpisał dwuletnią umowę z klubem z al. Unii. Janusz Dziedzic, dyrektor sportowy ŁKS, pytany dziś o status szkoleniowca przyznał, że kontrakt z trenerem nie został rozwiązany i nadal jest pracownikiem futbolowej spółki z al. Unii.

Wychodzi zatem na to, że jeśli ŁKS nie zaproponuje Moskalowie satysfakcjonującej go odprawy, to będzie musiał wypłacać wynagrodzenie do czerwca przyszłego roku. Tym samym ekstraligowa drużyna będzie miała dwóch trenerów z ważnymi umowami