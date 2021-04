Kayah sprzedaje apartament w Brazylii, chce kupić mieszkanie w Grecji ZDJĘCIA

Chętnie tam jeździła, gdy tylko miała wolny czas. Teraz jednak, z powodu pandemii, nie ma możliwości ani przebywania w nim, ani wynajęcia go. Dlatego, jak donosi "Na Żywo", postanowiła go sprzedać. Nie oznacza to jednak, że gwiazda rezygnuje z zagranicznych posiadłości. Ona i jej partner myślą nad kupnem mieszkania w Grecji. Kayah zakochała się w tym kraju po ślubie Joanny Przetakiewicz i Rinke Rooyensa, byłego męża piosenkarki. Kayah od jakiegoś czasu jest w związku z młodszym od siebie finansistą, który stroni od czerwonych dywanów i mediów.

Kayah raz po raz publikuje zdjęcia w sieci. Nie brakuje w wirtualnej galerii też takich, które podkreślają wdzięki gwiazdy.

ZOBACZ GORĄCE ZDJĘCIA KAYAH - KLIKNIJ W GALERIĘ